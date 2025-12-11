資料岡山市役所 岡山市によりますと、12月11日、市内の小学校、中学校、高校で、新たに計90人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。 岡山市の小学校・中学校・高校の10施設が、新たに学級閉鎖（小学校6・中学校3・高校1）の措置をとりました。 岡山県は11月28日、県下全域にインフルエンザ注意報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。