来季のスローガン「ドラあげ」を披露する中日の井上監督＝名古屋市中日は11日、来季のスローガンが「ドラあげ」に決まったと発表した。球団創設90周年の節目での上位進出へ、井上監督は「読んですぐ分かる、ほっこりしたスローガンがいいなと思って考えた。2025年よりも上にいこうぜ、という意味合い」と説明した。