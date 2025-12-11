キリンホールディングスの南方健志社長（63）が11日、共同通信のインタビューに応じ、主力の缶酎ハイブランド「氷結」を来年3月から米国でテスト販売すると明らかにした。サイバー攻撃によるアサヒグループホールディングスのシステム障害は「他人事ではない」と危機感を示し、サイバー防御の一斉点検を指示したと語った。氷結はフロリダ州とハワイ州で販売する。缶酎ハイなど「RTD」と呼ばれるアルコール飲料が若者に人気で、