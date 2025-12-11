俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）で、11日の放送（第54回）までにヘブン（トミー・バストウ）の過去が明かされた。【動画】『ばけばけ』マーサ（ミーシャ・ブルックス）と同じ人？ すごいアクションアメリカで暮らしていたヘブンは、黒人の血を引くマーサ（ミーシャ・ブ