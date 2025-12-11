再生可能エネルギーの切り札とされる「洋上風力発電」が岐路に立っている。洋上風力発電の建設を巡って三菱商事の撤退が国のエネルギー戦略を揺るがす事態となる中、長崎県では2026年に日本初の浮体式ウインドファームが稼働する予定。電力の地産地消や漁業への意外な効果も期待される一方、普及のカギとなるコスト面などの課題も残る。“海に浮かぶ風車”がもたらす未来を探った。 ずっしりとした「浮かぶ」風