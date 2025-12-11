女優の大地真央（69）が11日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手とのラジオ初共演を報告した。この日、深夜放送のTOKYOFM「TOKYO SPEAKEASY」に出演する大地。「写真は、フミヤくんのコンサート『FUTATABI』北海道公演へ行った時の写真です！あの日の感動が今も忘れられず心に蘇ります」と書き出し、共演の藤井フミヤとの2ショットを投稿した。続けて「ONとOFFとのギャップ！その意外性が最大の魅力のフミヤくんと初め