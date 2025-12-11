長野・伊那市で、住宅など少なくとも3棟が焼ける火事がありました。火事があったのは伊那市の住宅で、10日午後10時過ぎ、通行人が消防に通報しました。この火事で、隣の住宅など少なくとも2棟に延焼しました。住人の男性が顔にやけどを負い軽傷です。この火災は、約7時間後の11日午前5時半に鎮火しました。警察と消防が火事の原因を調べています。