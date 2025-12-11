【まがりなりの春】 12月11日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は12月11日、伊波日和氏のカーリング青春譚「まがりなりの春」の連載をコミックDAYSで開始した。第1話は無料、第2話は先行公開されており、読むには160ポイントが必要。 【あらすじ】 花崗春、中学1年生。転校をくり返してきた彼女の“特技”は、どんな場所でも、どんな人とも、それなりにうまくやること。波風を立てずほ