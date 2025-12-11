県内で警報が発令中のインフルエンザ。患者の6割以上が15歳未満の若い世代で、学校や保育園などで集団発生が続いています。11日に発表された県感染症情報によりますと、12月7日までの直近1週間の1定点医療機関あたり患者数は47.09人で、前週の57.84人に比べ減少したものの依然、国の警報基準30人を大幅に上回っています。保健所管内別では、定点あたりの患者が県内で最も多いのは三条で60.20人、次いで新発田の61.75人、十日町55.0