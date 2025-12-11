アシロがこの日の取引終了後、２６年１０月期の連結業績予想を発表しており、売上高７０億円（前期比５．３％増）、営業利益１５億円（同５．７％増）、純利益９億８０００万円（同４．３％減）を見込み、年間配当予想を前期比１円８７銭減の４０円３３銭とした。同社では今期を成長のための準備期間と位置づけており、予算自体を保守的に設定したとしている。 主力のリーガルメディアは、前期からの高単価商品の広告