１２月１９日付で東証スタンダード市場に新規上場予定の辻・本郷ＩＴコンサルティングの公開価格が、仮条件（１８１０～１８５０円）の上限である１８５０円に決定した。 同社は、ＤＸに関するプラットフォーム事業を展開しており、業務フローの可視化と見直しなどのコンサルティングを行う「コンサルティングドメイン」、システムの導入支援及び販売を行う「テクノロジードメイン」、システ