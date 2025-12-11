今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日本の財政悪化懸念から円売り圧力は根強いだろう。予想レンジは１ドル＝１５５円５０銭～１５６円５０銭。 １０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げが決まり、米連邦準備理事会のパウエル議長は記者会見で「新たな金利・経済見通しに基づくと、次の動きが利上げになる可能性は低い」と発言。今後の利下げ継続が意識されるなか、１１日の東