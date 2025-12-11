2025年はGoogle「Veo 3」やOpenAI「Sora 2」といった既存モデルの最新版が発表されるなど動画生成AIの性能競争が激しさを増している。そんななか、米AIスタートアップ・Runwayが12月1日に最新モデルとなる「Runway Gen-4.5」を発表。業界標準のベンチマーク「Artificial Analysis Text to Video」で首位を獲得し、注目を集めている。 （関連：【画像あり】Veo 3やSora 2を超えるスコアで注目を集める「Runway Gen-4