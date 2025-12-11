Jリーグは11日に2025 Jリーグアウォーズを開催し、最優秀主審賞を受賞した荒木友輔氏と最優秀副審賞を受賞した三原純氏が表彰を受けた。それぞれ初受賞となった。荒木主審は今季のJ1で14試合を担当したほか、ポーランドリーグやAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)など海外でも多くの試合を担当する1年になった。また、11月18日にはアジアの大陸間プレーオフ出場国が決定する北中米W杯アジアPO3位決定戦第2戦でも笛を吹くな