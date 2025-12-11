Jリーグは11日、年間表彰式「Jリーグアウォーズ」を開き、DF植田直通(鹿島)、GK前川黛也(神戸)、GK大迫敬介(広島)の3選手がフェアプレー個人賞を受賞した。3選手はいずれも今季のJ1リーグ戦全38試合にフルタイム出場し、一度もイエローカードを受けていなかった。植田はCBという最もイエローカードのリスクが高いポジションで初受賞。チームも9年ぶりの優勝に導き、フェアで的確な守備対応が目立った。表彰式ではJリーグフェア