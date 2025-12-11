TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の日本公式Xが更新。12月10日放送『2025 FNS歌謡祭』第2夜のオフショットが公開された。 【写真】TXTのシックな大人ビジュ『FNS歌謡祭』オフショット（3本）／HYDEとTXT交流ショット（3本） ■TOMORROW X TOGETHER、シックで大人っぽいビジュアルで魅了 番組では、新曲「Can’t Stop」を披露。また、テヒョンはL’Arc～en～Cielの名曲「HONEY」