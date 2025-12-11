北海道内では各地で雪の降り方が強まっています。いまの札幌の様子を中継でお伝えします。札幌市手稲区の手稲駅近くにいます。きょうは１日、雪が止む時間はありませんでした。この時間は少し弱まってきています。ただ少し尖ったような、バチバチと体に当たる音がする雪となっています。気温が氷点下２.３℃で現在風はほとんどありませんので、体感としては比較的まだ過ごしやすいかなという感じがあります。顔に何か雪が当たるよ