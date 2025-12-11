この記事をまとめると ■レーシングカーのシャシーは軽量・高剛性を求め進化しアルミや鋼管の時代を経てきた ■スペースフレーム構造は鋼管を立体配置した高性能フレームで多くの名車が採用していた ■1980年代以降はカーボンモノコックが主流となりスペースフレームは歴史的技術となった 最先端から歴史遺産へと移り変わったシャシー技術 かつては現役最先端メカニズムだったものが、時代の流れとともに歴史の1ページにとどまる