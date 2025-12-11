神奈川県綾瀬市の工場で火事があり、発生からおよそ5時間後にほぼ消し止められました。きょう正午ごろ、綾瀬市本蓼川で「工場が燃えている」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、工場から出火して、ポンプ車など15台が出動し消火に当たりました。この火事で10棟以上の建物が焼け、付近の竹林にも延焼しましたが、発生からおよそ5時間後にほぼ消し止められました。この火事によるけが人や逃げ遅れはいないということ