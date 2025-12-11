きょう（11日）未明、茨城県つくば市の県道で男性が車にはねられて死亡しました。車を運転していた男からはアルコールが検出され、現行犯逮捕されました。きょう午前3時半ごろ、茨城県つくば市の県道で乗用車と歩行者の事故があり、車を運転していた男から119番通報がありました。警察によりますと、県道にいた40代の男性会社員が車にはねられて頭を強く打ち、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察は、車を運