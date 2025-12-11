火災が起きた家屋に水をかけるタイの警察官＝11日、タイ・スリン県（AP＝共同）【バンコク、プノンペン共同】国境地帯での衝突が続くタイとカンボジアで11日、周辺住民の避難が計約60万人に上った。両国政府が明らかにした。11日も両国軍はロケット砲やドローンによる攻撃で応酬。タイ軍によると、兵士の死者は9人になった。カンボジア国防省は兵士の犠牲を公表していないが、民間人の死者は10人に上ったと説明した。7月の軍事