判決後、記者会見する佐藤博史弁護士＝11日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ千葉県市川市で女性に性的暴行を加えけがをさせたとして、強制性交致傷罪に問われた米国籍のクリストファー・ステイブン・ペイン被告（33）の控訴審判決で、東京高裁は11日、懲役8年の一審判決を破棄し、審理を千葉地裁に差し戻した。一審が有罪の根拠としたDNA型鑑定の評価について、審理が尽くされていないと判断した。家令和典裁判長は、鑑定で