お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が11日、自身のインスタグラムを更新。大物歌手との交流を伝えた。モモコは「大好きなクリムト展のマスコミ関係者の日に行ったら、これまた昔から知り合いの今回クリムト展のアンバサダーをしてるフミヤくんに会えました！」と明かした。そして「むちゃ久しぶりやのに『息子どーしてる？』と、覚えててくれてた」と感激。歌手の藤井フミヤとの2ショット写真をアップした。また「