9人組グローバルグループ＆TEAMが11日、「2025第38回小学館DIMEトレンド大賞」ベストアーティスト賞を受賞し、都内で贈賞式に出席した。2025年のトレンドをつくり、めざましい活躍で注目を集めた人物に贈られる賞。＆TEAMは今年、グループ初のアジアツアーを開催したほか、韓国デビューを果たし、日韓両国でミリオンを達成。NHK紅白歌合戦初出場も決めるなど、大活躍を見せた。FUMA（27）は「今年活躍された方々と並ぶことができ