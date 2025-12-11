福岡県北九州市小倉在住のシンガーソングライターEtranger(エトランジェ)が2026年3月18日、1stフルアルバム『Kishibe』をリリースすることが決定した。Etrangerは2025年6⽉、全国14ヶ所をまわるツアー＜HELLO Iʻm Etranger TOUR＞を開催し、全国へのご挨拶ツアーを開催した。同年8⽉には自身初の全国流通版シングル「選んだ世界」をリリース。これにともなって、全国22ヶ所のロングツアー＜「選んだ世界」Release