魔暦27年(西暦2025年)、地球デビュー40周年を記念して期間限定再結集を果たした聖飢魔II。4月から開催された全国ホールツアーは全公演が完売し、7月には現在の構成員だけで制作したCD新譜大教典『Season II』を発布。8月23日にはデビュー同期にあたるTUBEの40周年横浜スタジアム公演にサプライズ登場してコラボレーション曲を披露するなど、メモリアルイヤーの夏を精力的に過ごしていた。一方、2025年に結成15周年のアニヴァーサリ