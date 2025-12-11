ドジャースの大谷翔平選手の元通訳、水原一平が、違法賭博で出来た借金返済のために彼の口座から無断で1700万ドル（当時約26億4000万円）もの大金を送金していた事件を題材にしたドラマの制作が、正式に始動した。【写真】水原一平がまだ参加していたWBC前回大会＜名場面振り返り＞DEADLINEによると、「ワイルド・スピード」シリーズで知られるジャスティン・リン監督がメガホンを取り、『AIR／エア』（2023）のアレックス・コ