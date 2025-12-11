『ロングレッグス』『THE MONKEY／ザ・モンキー』のスタジオ・NEONが放つ最新ホラー映画『シェルビー・オークス』（12月12日公開）より、特別映像が解禁。併せて、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』（1999）から世界的ブームとなったファウンド・フッテージ・ホラーの系譜を継承しつつ、次なる衝撃を生んだ本作の新たな挑戦に迫ってみよう。【写真】血まみれのビデオテープ、不安げなライリーの姿・・『シェルビー・オークス』