「京都大OBは毎年10万円寄付するというのはどうか」――「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）のレギュラーコメンテーター玉川徹さん（ジャーナリスト）は、突然呼び掛けた。いったい何に寄付しようというのか。成果が見えにくい基礎研究にはお金がかかる2025年12月11日放送の番組では、ノーベル科学賞の北川進・京都大特別教授、生理学医学賞の坂口志文・大阪大特別栄誉教授のストックホルムでの授賞式と晩さん会の様子を