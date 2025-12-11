メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で11日、飛騨地方の伝統的な正月飾りである「花もち」の競り市が行われました。 競り市は高山市の公設地方卸売市場で、11日午前7時すぎから始まりました。 威勢のいい競り人の掛け声とともに、買受人が次々と競り落としていきました。 「花もち」は木の枝に紅白の餅を巻きつけて花に見立てる、飛騨地方の伝統的な正月飾りです。 以前は多くの農家で作られていましたが、おと