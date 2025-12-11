Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われた。＊＊＊「フェアプレー個人賞」には鹿島ＤＦ植田直通、神戸ＧＫ前川黛也、広島ＧＫ大迫敬介の３人が輝いた。植田は初受賞。前川は２回目、大迫は３年連続３回目の受賞となった。２４年シーズンはＣ大阪ＧＫキムジンヒョン、大迫、鹿島ＤＦ安西幸輝の３人だったため、鹿島からは２年連続でフィールドプレーヤの受賞となった。植田は今季