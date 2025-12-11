◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１１日、栗東トレセン３頭登録していた栗東・北出成人厩舎勢は、ファンタジーＳ７着のメイプルハッピー（牝２歳、父サトノクラウン）と、白菊賞２着のスウィートハピネス（牝２歳、父リアルインパクト）が１３分の７の抽選を突破した（もう１頭はコスモレッド、父カリフォルニアクローム）。鳴海助手は「３頭登録して、２頭入れば上出来ですね