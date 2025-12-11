井原鉄道 2026年1月11日に開業27年を迎える井原鉄道（本社：岡山県井原市）が、当日限りの乗り放題切符を発売します。 井原鉄道は、岡山県総社市と広島県福山市を結ぶ第三セクターで、1999年1月11日に開業しました。2003年度から、「上下分離方式」となり、沿線の自治体が車両や線路などの維持管理費を、井原鉄道が運行管理費を負担して運行しています。 井原鉄道は、1月11日（当日限り）乗り放題となる特別切符を