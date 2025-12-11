お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（55）が11日、ABCラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」にゲスト出演。政界への色気を問われた。三代澤康司アナウンサーから「本出して、選挙特番出て…どこ目指してはるの？橋下徹さんとか吉村洋文さんとか政界にも顔きく人いっぱい居てますやん？政界に行きはるのかなあ？と」と問われ、「はい？断ってますから全部」と続け、大笑いした。「誘い来てんねや！」とつっこま