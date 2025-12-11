16〜21日にボートレース住之江で行われる「SG第40回グランプリ」に出場する佐藤隆太郎（31＝東京）が11日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、意気込みを語った。3月の若松クラシックでSG初優出Vを成し遂げ、6月のまるがめオールスターではSG連続優勝を達成。今大会は賞金ランク3位でトライアル2ndからの出場となる。「早い段階でSGを2つ獲れたので、いよいよという感じ」と初のビッグレースを心待ちにしている。