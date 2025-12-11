岡山市の国道で、工事のために車を誘導していた男性が、大型トラックにはねられ死亡しました。11日午前4時過ぎ、岡山市南区の国道2号で、路上に立って車を誘導していた岡山市のアルバイト・西坂晃一さん（46）が走ってきた大型トラックにはねられ、病院に運ばれましたが、体を強く打っていて約1時間後に死亡しました。さらに大型トラックは近くに止めていた工事用のトラックにも衝突し、乗っていた48歳の男性と33歳の男性も軽いけ