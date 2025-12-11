〈「自衛隊のライフル銃弾ではクマを倒せない…」その意外な理由とは？現役ハンターの不肖・宮嶋が指摘する“クマ駆除の残酷な背景”〉から続くクマ被害が相次ぐ日本社会。自衛隊の後方支援が終了した今なお、現場では水際対策が続けられ、その緊張は収まらない。現役の猟友会員でもある報道カメラマンの不肖・宮嶋が、クマ急増で浮き彫りになる“課題”を指弾する。（全4回中の4回目／最初から読む）【画像】「信じられへん光