XREALは、ARグラス「XREAL One」などを含む「福袋」を発売した。価格は5万6980円。2026年1月5日23時59分までの期間、200セット限定で取り扱う。 販売チャネルは公式サイトおよびAmazon.co.jp。福袋には、6万2980円のARグラス「XREAL One」が必ず含まれる。 これに加え、「XREAL Beam Pro 5G（8＋256GB）」「XREAL Hub」「オリジナルグッズ（保温コーヒーカップ、磁吸カードケース、万年カ