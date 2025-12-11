スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第30回目の今回は、東京・市ヶ谷のベーカリーから「コーヒーシナモンロール」をレコメンド。実は隠れたメニューという逸品です。苦手なスパイスもパンなら克服できる！みなさんはどうしても食べられない食材ってありますか？私