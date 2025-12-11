DF荒木隼人が豪快ヘッドで決勝点を叩き込んで、ミヒャエル・スキッベ監督体制のラストマッチを勝利で飾った。サンフレッチェ広島は10日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第6節で上海申花（中国）をホームに迎えて、1−0で勝利を収めた。78分、左CKでMF新井直人がピンポイントのクロスを入れると、ゴール前ではFW中村草太が相手GKをブロックしてお膳立て。そこにファーから勢いよく飛び込んできた荒木が