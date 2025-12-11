住民手作りのイルミネーションが今年も始まりました。 トナカイに乗ったサンタクロースや、クリスマスツリーがまちを彩ります。 大村市の住宅街で始まった『田下しあわせイルミネーション』。 地域の子どもたちに喜んでもらおうと、25年前から田下町に住む田中 英雄さんが地域の人と始めました。 今年は13の家庭が手作りのイルミネーションを飾り付け、訪れた人を楽しませています。