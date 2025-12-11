2023年のWBCに米国主将として出場、大谷との名勝負は今も多くの人々の記憶に残る(C)Getty Images大谷翔平は侍ジャパンで真っ先に来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。覇権奪回に燃える米国代表は、60本塁打のカル・ローリー、56本塁打のカイル・シュワバー、53本塁打のアーロン・ジャッジという「50発トリオ」が出場する。【動画】トラウトを翻弄しての奪三振！大谷翔平の圧巻投球を見る前回