トンネル内を走行していたタンクローリーの火事。影響で神戸の六甲山トンネルは、約２時間半の通行止めとなりました。消防によりますと、１１日午後２時ごろ、神戸市の六甲山トンネル北行き車線で、タンクローリーの右前輪付近が燃える火事がありました。消防隊がトンネル内に入り、火は午後２時４０分すぎに消し止められました。けが人はなく、救急搬送された人もいませんでした。六甲山トンネルは火事の一報から通行止めとなって