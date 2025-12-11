12日（金）は冬型の気圧配置に移行し、山陰から北の日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。強い寒気が南下するため、北陸や北日本では市街地でも広い範囲で雪となり、風も強くふぶく所もありそうです。大雪やふぶきによる交通への影響に十分注意してください。その他の西日本から東日本太平洋側は冬晴れとなりますが、風が強まり厳しい寒さとなるでしょう。九州や四国では日中は15℃前後まで気温の上がる所が多いですが、中国から