俳優の鈴木福（21）が11日、自身のインスタグラムを更新。公開延期していた主演映画「ヒグマ!!」（監督内藤瑛亮）の公開日が来年1月23日に決定したことを報告した。「映画『ヒグマ!!』2026年1月23日に公開が決定しました」とつづり、「今だからこそこの映画を受け取ってほしいです。ぜひ劇場でご覧ください！！」と呼びかけた。映画ポスターを手に持つ写真を披露し、公開日は手書きで1.23と修正されていた。同作は11月21日公