一般公開されている皇居・東御苑の入園者数が、累計4000万人に到達しました。【映像】記念品が贈られる4000万人目の入園者（実際の様子）4000万人目は、11日午後2時25分に皇居・東御苑に見学で訪れた東京・品川区の主婦・山田裕美子さん（50）です。山田さんには、宮内庁から天皇皇后両陛下の足跡を紹介するDVDや絵葉書などの記念品が贈られました。東御苑はもともと江戸城の本丸や忠臣蔵で有名な松の廊下があった場所で、庭