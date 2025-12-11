中日は11日、来季のチームスローガンが「ドラあげ」に決まったことを発表した。発案した井上監督は、「ドラあげ。ちょっと前に若い世代に使われていた“アゲアゲ”という言葉がありましたが、もちろん、25年よりも上に行こうぜというところが主であります」と説明した。3年連続最下位からの再建を託された就任1年目の今季は4位に浮上。さらなる上昇曲線を見据える指揮官は、「四文字熟語の勇ましいものにした方がいいのかな