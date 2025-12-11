第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に２年ぶりに出場する東海大が１１日、神奈川県平塚市の湘南キャンパス陸上競技場で練習を公開した。予選会は５位で突破し、その２週間後に開催された全日本大学駅伝は１２位。主将の花岡寿哉（４年）は、予選会ではチームトップの個人１１位、全日本では３区で区間９位だった。１年時から箱根を走り、「花の２区」も経験しているエースは、「最後はシード権