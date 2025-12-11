ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マチャド氏は、授賞式出席のために船でベネズエラを脱出したとアメリカメディアが報じました。【画像】支援者らに手を振るマチャド氏アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏は9日にベネズエラを脱出したということです。マチャド氏はかつらをかぶり変装し、出国手続きを受けずに船でベネズエラ沖のオラ