ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）がかねて希望していたドミニカ共和国の代表としてのＷＢＣ出場を辞退した。疲労を理由にプホルス代表監督に直接連絡し、辞退を申し入れたという。プホルス監督は「彼は私に謝罪し、休みたいから参加できないと言ってきた」とＳＮＳ「フアンフランク２４」で明かしている。前回大会は出場し、１次リーグ敗退。１１月には同僚ベッツのポッドキャスト「ＯＮＢＡＳＥ」で「母